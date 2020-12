Wanda Nara, ancora uno scatto hot: l’argentina è inarrestabile – FOTO

Wanda Nara ha condiviso un altro scatto nel bagno, questa volta fuori dalla doccia: la procuratrice argentina è inarrestabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara continua a pubblicare scatti hot dal bagno della sua splendida casa di Parigi per la gioia di tutti i suoi fan. Nella foto in bianco e nero la modella argentina è seduta tra i due lavandini del bagno con le spalle rivolte allo specchio e l’espressione che assume è decisamente sexy. Il post della bionda moglie di Mauro Icardi ha già raccolto 20 mila cuoricini. Questa volta la didascalia alla foto è in lingua francese e recita: “lei è forte“, così da mettere a tacere coloro che l’hanno criticata negli ultimi giorni per aver pubblicato foto che lasciano poco spazio all’immaginazione. Wanda quindi non si ferma e continua a condividere scatti da capogiro come l’ultimo in cui appare con slip e reggiseno neri.

Wanda Nara è inarrestabile: la FOTO dell’argentina in intimo nero