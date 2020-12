A Natale WhatsApp può rivelarsi ancora più utile, sfruttandolo ad esempio per fare gli auguri con videochiamate di gruppo: vediamo come

Ormai Natale è alle porte ed è sempre più vicino il momento in cui ci si scambieranno gli auguri. Tuttavia, come tutti sappiamo, le festività quest’anno saranno diverse dal solito. A causa dell’emergenza Covid e delle conseguenti misure che ha dovuto prendere il Governo per contenere i contagi, molte persone non si potranno riunire all’interno di una stessa casa, magari perché lontani dalla propria città. In questo caso la seguente app di messaggistica istantanea può essere certamente utile per sentire i propri cari più vicini.

Infatti è possibile grazie a WhatsApp fare auguri di Natale con videochiamate di gruppo. Ci sono due modi per riuscire a scambiarsi gli auguri in video tramite la suddetta applicazione. Il primo: nel caso in cui vogliate mettervi in contatto con al massimo 8 persone potrete aprire un gruppo e poi far partire la videochiamata. In questo modo verranno contattati tutti coloro che fanno parte di questo gruppo.

WhatsApp Natale, come fare gli auguri con videochiamate di gruppo a più di 8 persone