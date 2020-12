Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: drammatico racconto a Verissimo

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, ospiti di Verissimo, hanno confessato un doloroso retroscena: la notizia che nessuno si aspettava

Sono una coppia solidissima, ed insieme formano un sodalizio non soltanto personale, ma anche professionale. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, che a breve festeggeranno 20 anni d’amore, sono infatti i conduttori di Junior Bake Off Italia: la prima esperienza lavorativa insieme, che sta già riscuotendo un enorme successo.

Ospiti della scorsa puntata di Verissimo, Flavio e Alessia si sono lasciati andare ad una confessione estremamente dolorosa: le parole che nessuno si aspettava.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: “Questa è una cosa che nessuno sa”

Ospiti speciali della puntata di Verissimo, Alessia e Flavio hanno ripercorso i loro 20 anni d’amore nel salotto di Silvia Toffanin. Il loro rapporto, pur essendo sempre apparso assai solido, è stato messo a dura prova diverse volte. Proprio ieri, i due coniugi si sono lasciati andare ad una confessione inaspettata.

I conduttori, genitori di Mya e Orlando, hanno infatti affrontato un dramma di cui non avevano mai parlato prima. “Questa è una cosa che nessuno sa“, ha asserito Alessia, prima di confessare il dolore vissuto insieme a Flavio: la perdita di un figlio.

La Mancini, visibilmente emozionata dall’argomento, ha ammesso il dolore straziante che un simile lutto si porta dietro. “Non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Certo rimane quel vuoto, ma due figli lo colmano“, ha spiegato alla Toffanin. L’unione, nel caso di Alessia e Flavio, ha letteralmente fatto la forza, ed ha permesso alla coppia di non darsi per vinti, consolidando ulteriormente la loro splendida famiglia.

Ad oggi, Flavio e Alessia sono due persone realizzate, sia nella sfera familiare che lavorativa. Con i loro meravigliosi figli, Mya e Orlando, ed il programma attualmente in onda su Real Time, la coppia non potrebbe affatto desiderare di più.