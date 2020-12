La lista dei 6 alimenti più nutrienti per il benessere fisico e psicologico

Seguire una corretta alimentazione è fondamentale, soprattutto in questo periodo di pandemia e crisi sanitaria.

Una corretta alimentazione è essenziale per il nostro benessere psico-fisico, specialmente in questo periodo di forte epidemia e crisi sanitaria. Difatti, secondo l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), attraverso una dieta sana e bilanciata, possiamo persino evitare lo sviluppo di circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori. Il nostro organismo necessita di tutti i tipi di nutrienti per funzionare correttamente. Alcuni ci apportano energia, altri favoriscono il rinnovamento cellulare, altri ancora hanno funzioni protettive o fisio-biologiche. Di conseguenza, l’alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata; ma quali sono gli alimenti più adatti al nostro fabbisogno energetico? Ecco la lista dei 6 migliori alimenti per la tua salute, provenienti dalla ricerca scientifica “Most Nutritious Foods” della BBC.

LEGGI ANCHE >>> Colazione: i 10 alimenti più energetici da consumare appena svegli

I 6 alimenti da consultare per arricchire in modo sano ed equilibrato i tuoi pasti giornalieri

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Per combattere lo stress prima di dormire arriva in soccorso il miele. Vediamo come

Mandorle: frutto oleoso, ricco di proteine ​​e minerali essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Alimenti ricchi di acidi grassi monoenoici, vitamina E e fibre. Le mandorle sono utili per abbassare i livelli di trigliceridi nel sangue e mangiarle regolarmente aiuta a combattere il diabete e il colesterolo “cattivo”.

frutto oleoso, ricco di proteine ​​e minerali essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Alimenti ricchi di acidi grassi monoenoici, vitamina E e fibre. Le mandorle sono utili per abbassare i livelli di trigliceridi nel sangue e mangiarle regolarmente aiuta a combattere il diabete e il colesterolo “cattivo”. Cherimoya: ricca di zuccheri e vitamine A, B e C. Inoltre ha un alto contenuto di minerali (potassio, calcio, magnesio, ferro e zinco). Aiuta a migliorare il sistema cardiovascolare e a combattere il colesterolo, grazie ai suoi antiossidanti che ne controllano il livello.

ricca di zuccheri e vitamine A, B e C. Inoltre ha un alto contenuto di minerali (potassio, calcio, magnesio, ferro e zinco). Aiuta a migliorare il sistema cardiovascolare e a combattere il colesterolo, grazie ai suoi antiossidanti che ne controllano il livello. Perch: questo tipo di pesce è una ricca fonte di proteine. Contiene pochissimi grassi saturi poiché i suoi lipidi sono costituiti perlopiù da acidi grassi monoenoici e polienoici. Alimento ricco di vitamine B, E e A. Inoltre, gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono considerati “grassi buoni”, perché i primi hanno effetti benefici sulla funzione cardiovascolare mentre i secondi hanno un impatto positivo sui livelli di lipidi nel sangue.

questo tipo di pesce è una ricca fonte di proteine. Contiene pochissimi grassi saturi poiché i suoi lipidi sono costituiti perlopiù da acidi grassi monoenoici e polienoici. Alimento ricco di vitamine B, E e A. Inoltre, gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono considerati “grassi buoni”, perché i primi hanno effetti benefici sulla funzione cardiovascolare mentre i secondi hanno un impatto positivo sui livelli di lipidi nel sangue. Sogliola: questo pesce ha un basso contenuto di grassi rispetto al suo alto contenuto di proteine. Ricco di vitamine, il suo apporto nutritivo favorisce un buon funzionamento immunitario, circolatorio e ormonale.

questo pesce ha un basso contenuto di grassi rispetto al suo alto contenuto di proteine. Ricco di vitamine, il suo apporto nutritivo favorisce un buon funzionamento immunitario, circolatorio e ormonale. Semi di chia: contengono un’elevata quantità di fibre alimentari e sono un’importante fonte di vitamina B. Alimento davvero eccellente a livello nutrizionale: ottimo per il cuore e per le persone che soffrono di diabete.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.