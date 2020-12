Nuovo ritiro del Ministero, altri due prodotti da forno richiamati per rischio chimico

La lista dei prodotti ritirati dal Ministero si Aggiorna quotidianamente, stavolta ritirati altri due prodotti da forno per rischio chimico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

La lista di prodotti ritirati dal mercato per presenza di contaminante nocivo per la salute umana continua ormai a ritmi serrati. Il Ministero della Salute ha ritirato altri due prodotti per ossido di etilene presente nei semi di sesamo provenienti dall’India.

Il primo prodotto sono i Semi di sesamo bio di Trevisan Srl, numero di lotto di produzione 14/01/22 venduto in confezioni da 200 grammi. Il marchio di identificazione dello stabilimento è Biotrevisan, mentre il nome del produttore è Stella Foods sita in via Massimo D’Antona 5, 10040 Rivolta di Torino (To).

L’altro prodotto sono i Frollini di mais con zenzero candito e olio essenziale di Bergamotto, lotto n. E333/54 con data di scadenza maggio 2021 e venduto in confezioni da 150 grammi. Il marchio del prodotto e del produttore è Le Furezze F. Iseppato, sito in via Alberto da Giussano 36 – 37051 Bovolone (Vr).

Il motivo del ritiro per questo prodotto è invece l’etichettatura non corretta, semi di sesamo nero (allergene) non dichiarato correttamente. Il Ministero consiglia di non consumare il prodotto ma di restituirlo nel punto vendita dove è stato acquistato per avere un rimborso oppure un cambio merce.

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare: latte di noto marchio ritirato dal mercato

Gli altri prodotto ritirati pochi giorni fa per rischio ossido di etilene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

LEGGI ANCHE -> Ministero, allerta alimentare: Salmonella nella salsiccia

Ritirati i Mini Grissini ai 7 Cereali del brand Aligrà, confezionati in vaschette da 500 grammi. I lotti interessati al fermo sono i seguenti:

Lotto di produzione L.2047, data di scadenza o termine minimo di conservazione 18/04/2021

Lotto di produzione L.2048, data di scadenza o termine minimo di conservazione 26/04/2021

I Ferraresi Grissini ai 7 Cereali del brand Antico Forno della Romagna, confezionati in sacchetti da 250 grammi. I lotti interessati al fermo sono i seguenti:

Lotto di produzione L.2046, data di scadenza o termine minimo di conservazione 11/04/2021

Lotto di produzione L.2047, data di scadenza o termine minimo di conservazione 20/04/2021

Lotto di produzione L.2048, data di scadenza o termine minimo di conservazione 26/04/2021

Lotto di produzione L.2049, data di scadenza o termine minimo di conservazione 30/04/2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

Per entrambi la ragione sociale dell’OSA ed il marchio del produttore sono i medesimi, Aligrà Srl, via dei Trasvolatori Atlantici n. 38-40, 44124 Ferrara.