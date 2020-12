Amadeus è stato messo in difficoltà dai comportamenti del cantautore, musicista, compositore, scrittore e personaggio televisivo Morgan.

L’artista si è scagliato contro Amadeus e tutta la produzione di Sanremo, dicendo: “Mi trovo in difficolta? Mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista. Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica, mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro”.

“Infame, per te ho rinunciato a candidarmi a sindaco di Milano”

Con tutta la rabbia contro il conduttore Amadeus e chi lo ha escluso, Morgan aggiunge: “Tu sei in grado di capire […] quanto sia sbagliato non aver riconosciuto che l’anno scorso grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure Bugo ci avete guadagnato fama, quattrini e lavoro, mentre io, l’autore, non ho preso soldi, sono stato criticato, ho subito processi televisivi senza poter intervenire, non sono mai stato invitato e sono pure stato tacciato di ingestibilità quando invece sono uno dei pochi che quando è sul palco sa cosa significa gestire la scena?”.

Oltre all’episodio con Morgan Amadeus ha dovuto “combattere” anche con Arisa. In occasione della finalissima di Sanremo giovani infatti, la cantante molisana, è stata invitata dal presentatore a partecipare all’evento e le ha chiesto come si chiamerà la canzone che porterà a Sanremo. Arisa ha risposto: “Potevi fare di più”. Amadeus, con il sorriso sulle labbra le ha chiesto “ma è rivolto a me?” e Arisa ha risposto: “Devo chiedere a tua moglie…”. Amadeus ha incassato con grande ironia mettendosi a ridere senza però replicare.