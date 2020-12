In questa foto ci sono quattro cantanti famosissimi all’inizio della loro carriera. Li riconoscereste?

Amarcord: avete mai visto questa “storica” foto? Quattro di questi ragazzi sono oggi dei cantanti molto apprezzati?

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? La nostra rubrica di Yeslife ripercorre i momenti salienti e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi che hanno fatto la storia della tv, della musica… e anche un po’ della nostra vita. Seguiteci in questo entusiasmante viaggio.

Oggi, per la sezione “Amarcord”, riscopriamo una foto di qualche anno fa che rappresenta quattro noti cantanti all’inizio della loro carriera. Li riconoscereste?

Leggi anche -> Sanremo 2021, Amadeus replica alle accuse di Morgan: “Ha detto cose non vere”

Amarcord, lo scatto storico a Sanremo Giovani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Leggi anche -> Friends, gli attori percepiscono ancora uno stipendio con cifre astronomiche: i numeri

Se prestate la giusta attenzione, lo noterete subito: in questa foto sono presenti quattro notissimi cantanti del panorama musicale contemporaneo. Si tratta – da sinistra a destra – di Mahmood, Ermal Meta (in alto), Irama e Francesco Gabbani. La foto è stata scattata nel 2016, poco dopo le selezioni di Sanremo Giovani 2015 ed Area Sanremo. I cantanti in foto erano dunque i “sopravvissuti” di una serie di eliminazioni che li aveva infine battezzati come Nuove Proposte del talent.

Quell’anno, Francesco Gabbani vinse con la sua Amen, guadagnandosi così un posto per il Sanremo Big dell’anno successivo (dove avrebbe vinto nuovamente con Occidentali’s Karma). Ermal Meta con Odio le favole batté Cosa Resterà di Irama, classificandosi terzo. Al Festival successivo si sarebbe piazzato quarto nella categoria Big con il brano Vietato Morire. Mahmood con Dimentica ottenne il primo posto ad Area Sanremo, mentre nelle Nuove Proposte si piazzò quarto dietro ad Ermal Meta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Insomma, pare proprio che dalle Nuove Proposte di Sanremo spuntino artisti davvero interessanti. Non a caso due di quelli sopracitati prenderanno parte alla prossima edizione del Festival!