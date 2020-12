Amelia Fiore, abbronzatura special e fondoschiena perfetto: favolosa – FOTO

La web influencer ed ex di “Uomini e Donne”, Amelia Fiore preferisce il mare alla montagna e scuote il web con un fondoschiena da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Non ha badato a sentimentalismi, ma alla sostanza più pura, l’apprezzatissima Amelia Fiore. Ha risalito la china della notorietà, con la partecipazione a “Uomini e Donne”, ma si è specializzata in web influencer, in breve tempo.

Sul social più cliccato di sempre vanta la “bellezza” di 636 mila follower, ammaliati dall’incontenibilità del suo aspetto fisico. Dallo shopping alla moda, la musica non cambia per Amelia che ha arricchito il suo fantastico repertorio di ambizioni, con abbronzature oltre i limiti stagionali.

Nell’ultima foto su Instagram mostra un fondoschiena da “paura”, la risultante di un benessere salutare alle soglie della perfezione. Il tutto “semicoperto” da un costume verde striminzito, che bissa il successo delle forme frontali, osannate durante i trascorsi passati. La pelle scura invernale di Amelia Fiore la si può definire un “abito” perfetto per un luogo di perdizione turistica, come la realtà pugliese di Polignano a Mare

Amelia Fiore, abbigliamento super aderente: perfetta davanti e dietro