Anna Tatangelo nuda sul pavimento, da fuori di testa. Tutto vero, mai vista cosi – FOTO

“Non ero realmente nuda. Semplicemente, non avevo alcun vestito addosso“, scrive Anna Tatangelo su Instagram. La didascalia, ironica e provocatoria, si accompagna perfettamente allo scatto che la ritrae seminuda: sdraiata sul pavimento e con indosso solamente gli slip, la cantante regala agli utenti una visione spaziale. L’ex compagna di Gigi D’Alessio trasuda sensualità da tutti i pori, e i fan restano estasiati di fronte alle curve da capogiro.

“Stupenda” – scrive un utente, e qualcun altro rincara la dose – “Sei una donna bellissima!“.

Sanremo 2021: Anna Tatangelo fra le possibili vallette

Il festival di Sanremo 2021 continua a stupire tutti gli affezionati del programma. Dopo l’annuncio dei 26 Big in gara, tra polemiche e sorprese, spuntano i nomi delle due possibili vallette che affiancheranno Amadeus: si tratta di Elodie e di Anna Tatangelo.

I rumors che le vorrebbero sul palco assieme al direttore artistico non sono ancora certi. A mettere in circolazione questa voce è stato il settimanale Vero, secondo cui l’ex compagna di Gigi D’Alessio potrebbe ben presto tornare al festival di Sanremo, ma non nelle vesti di partecipante. Anche il Messaggero ha contribuito alla diffusione della notizia, facendo il nome di Elodie.

Al momento, nessuna conferma da parte della produzione, né da parte delle dirette interessate. Amadeus, nel corso del precedente festival, aveva scelto una vera e propria squadra di “dame” con le quali condurre la tanto amata gara di canto.

Non è da escludersi, dunque, che quest’anno il ruolo di vallette tocchi proprio ad Anna e ad Elodie.

Le due donne, inoltre, sono già abituate ad uno dei palchi più emozionanti d’Italia. Entrambe hanno infatti partecipato al festival di Sanremo in qualità di cantanti, ma quest’anno i loro ruoli potrebbero essere completamente diversi.