Antonella Mosetti, vestitino cortissimo e stretto: forme in vista – FOTO

Antonella Mosetti è sempre più splendida sui social network: la romana ha condiviso uno scatto in cui indossa un vestitino estremamente sexy.

Antonella Mosetti è sicuramente una delle showgirl più seguite sui social: il suo account Instagram vanta 666mila follower. La nativa di Roma è una donna sensuale ed esplosiva: nei suoi scatti viene sempre messo in evidenza il suo fisico spaziale. Le sue curve da sogno fanno letteralmente sognare i fan.

La Mosetti, poco fa, ha condiviso un paio di scatti che la ritraggono insieme ad altre due persone. La 45enne indossa un vestitino estremamente sexy che mette in risalto le sue mostruose forme.

Antonella Mosetti, vestitino da capogiro: che fisico e che gambe!!

Antonella, poco fa, ha condiviso sui social due fotografie magnifiche. La showgirl è in compagnia del noto pr romano Antonello Lauretti e l’attrice Sandra Milo. La romana indossa un vestitino estremamente rosso che mette in mostra le sue gambe mostruose. L’outfit scelto per l’occasione valorizza il suo incredibile lato A. Le labbra carnose e lo sguardo intrigante fanno impazzire i fan.

Il post ha già raccolto 2mila cuoricini. I follower stanno commentando con entusiasmo e si concentrano ovviamente su di lei. “Anto complimenti sei bellissima”, “Favolosa”, “Bella sei”, si legge. Tra i commenti spiccano anche parole di elogio per Sandra Milo.

La Mosetti, qualche settimana fa, ha condiviso un video in cui balla con sensualità e mette in primissimo piano il suo stratosferico fondoschiena. I suoi contenuti collezionano sempre con facilità tanti likes e commenti.