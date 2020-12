Benedetta Parodi dà il buongiorno struccata. Bellezza senza filtri – FOTO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva continua a mietere successi sia sugi schermi che in libreria. La foto struccata su Instagram

Benedetta Parodi, nonostante l’anno infausto un po’ per tutti, sta comunque vivendo un momento sereno. La giornalista, infatti, sta godendo dei successi della sua ultima fatica letteraria: Una poltrona in cucina. Ancora una volta è riuscita a unire il lavoro alle proprie passioni, un traguardo a cui tutti anelano ma che non sempre è facilmente raggiungibile. La conduttrice tv Benedetta Parodi è la prova vivente che, a volte, è possibile.

Il cibo e la scrittura si fondono in un’opera che, come la stessa giornalista ha precisato, è la storia di un percorso, un viaggio nella memoria per far riaffiorare i momenti più importanti della sua vita, dalla giovane età fino ad arrivare alla scoperta del suo più grande amore: la cucina.

Il suo libro è una sorta di macchina del tempo, un viaggio a ritroso che unisce ricette ad episodi privati, di famiglia. La Parodi è convinta che ogni tappa superata aggiunge un tassello per definire bene chi siamo e cosa vogliamo. La vediamo quindi bambina, una figlia e nipote, una compagna, una mamma, una professionista. Una donna e i suoi molteplici ruoli, sublimati da ricordi vividi e interessanti.

Benedetta Parodi: il suo speciale buongiorno

Quasi un milione di follower su Instagram per Benedetta Parodi che è diventata ormai anche una star del web. La sua simpatia, dolcezza e semplicità l’hanno resa un personaggio molto apprezzato da diverse tipologie di pubblico.

Impegnata attualmente nella conduzione di “Le mattine di Radio Capital”, sull’omonima radio, a fianco di Chicco Giuliani, in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pre-pranzo. In televisione ha concluso il mese scorso la prima edizione di Senti Chi Mangia, programma andato in onda su La7.

Sui suoi profili social dà il buongiorno ai fan con una foto di una semplicità disarmante: struccata, guarda l’obiettivo e regala un sorriso eccezionale. La bellezza non è “sporcata” da filtri ed artefici. Si mostra nella sua genuinità che cattura tutti quanti. Quasi 7mila like in poche ore e una pioggia di commenti attestano l’affetto che la giornalista si è saputa conquistare e ha mantenuto vivo negli anni.