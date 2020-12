Bonolis escluso da Mediaset: il Sostituto porterà avanti lo Show

Paolo Bonolis è stato ufficialmente escluso dallo show televisivo Mediaset, il sostituto porterà avanti il programma anche nel 2021.

Il noto Paolo Bonolis, conduttore dello show televisivo di Avanti Un Altro, sembrerebbe essere costretto a gettare la spugna. Almeno per quel che riguarda la fine di quest’anno ed i primi mesi del 2021. Mediaset ha preso la seguente decisione soltanto da poche ore, dando ai suoi telespettatori uno scarso preavviso. In base a tale scelta il celebre beniamino del programma in onda tutte le sere su Canale5 verrebbe inaspettatamente sostuito da un altro personaggio della rete fino a data da destinarsi. Vediamo di chi si tratta.

Paolo Bonolis: chi sarà la controfigura

Smentite le precedenti intenzioni Mediaset, che vedevano Paolo prossimo ad una nuova edizione di Avanti Un Altro, si concede lo spazio ad alcune novità. A prendere il posto di Paolo sarebbe un altro conduttore della rete. Il quale, fino a poco tempo fa, era alle prese con il programma di Caduta Libera. Si tratta dell’amatissimo dal pubblico Gerry Scotti. Nessuna scelta azzardata dunque da parte della società televisiva.

I fan di Paolo Bonolis hanno ugualmente espresso il loro disappunto sui social network. In particolare su Twitter, dove hanno sottolineato l’avventatezza di tale scelta, nonostante il calibro indiscusso di Gerry. Inizialmente pare che ci fossero state delle incomprensioni tra Bonolis e Mediaset.

Voce che però sono state smentite. Lo stesso conduttore ha ammesso di essere stato d’accordo fin dall’inizio con la scelta intrapresa da parte dell’azienda. Inoltre, anche Luca Laurenti è in difficolta ultimamente. Pare che stia soffrendo la solitudine a causa dei disagi creati dal coronavirus.