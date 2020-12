X-Factor, la vincitrice Casadilego torna a cantare sui social – IL VIDEO

La vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor non ha paura di essere dimenticata. Intanto la Casadilego torna a cantare sui social.

Dopo la sua vittoria a X-Factor la 17enne Casadilego riprende la sua vita di sempre e non ha paura di essere dimenticata. La ‘musica prima di tutto’ per la giovanissima che non cerca il successo per fare musica. E non ha tutti i torti, in quanto la popolarità viene da sola se piace una canzone e se si mette amore in quello che si fa. Un’edizione assolutamente particolare questa di X-Factor a causa dell’emergenza sanitaria, che ha obbligato la produzione a sconvolgere il format.

Leggi anche —> X Factor Italia 2020: ha vinto Casadilego

La Casadilego torna a cantare sui social. – IL VIDEO

Leggi anche —> Casadilego, la vincitrice di X Factor ha un fidanzato? Spunta un certo Davide

E’ tornata più social che mai la cantante Casadilego il cui vero nome è Elisa Coclite. La giovane nata a Bellante, piccolo comune di quasi 7mila abitanti in quel di Teramo, è tornata a cantare sul suo profilo ufficiale Instagram. Inoltre la giovane che conta su facebook 213 mila follower ha voglia di parlare con i suoi sostenitori e svela nelle sue storie di Instagram quale sarà il suo primo viaggio appena sarà terminata la pandemia. Edimburgo è questa la meta scelta dalla Casadilego. Non a caso il nome dato a un suo singolo: “Edinbutgh”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non sarà quindi fondamentale per la Casadilego avere successo ma per chiunque arrivi sul palco di X-Factor è importante non essere dimenticata e trasformare la sua vittoria in una carriera stabile. Un’impresa non certo semplice ma neanche impossibile. Diversi i cantanti che terminato il talent show hanno avuto la fortuna ma soprattutto la bravura di fare della musica la propria carriera di vita. Sicuramente Marco Mengoni è uno di quelli che non è caduto nel dimenticatoio e proprio in questi giorni è stato annunciato nel cast di Sanremo 2021.