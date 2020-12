Chi saranno le nuove vallette di Sanremo 2021? L’ultima indiscrezione

Si vocifera che ad affiancare Amadeus sul palco del Festival più atteso di sempre siano proprio loro: Anna Tatangelo ed Elodie.

Il settimanale Vero ha riportato i rumors riguardanti la possibile presenza di Anna Tatangelo, in questa nuova edizione di Sanremo, come valletta scelta proprio da Amadeus, dopo il successo ottenuto al programma All Together Now, a cui partecipò come giurata.

La bellissima cantante ha sicuramente un nome apprezzato dal pubblico sia per le sue doti canore, che per la sua bellezza, contando sul suo profilo di Instagram più di 1,7 milioni di followers.

Si rivelerà una notizia veritiera o verrà smentita? Al momento non è dato sapere altro…

Anche Elodie sarà una valletta di Sanremo 2021 o sono solo voci di corridoio?

Un’altra interessante notizia è stata riportata dal Messaggero: anche Elodie starà al fianco di Amadeus, e forse Anna Tatangelo, durante le serate dal 2 al 6 marzo prossimi.

Rimangono da chiarire alcuni interrogativi: entrambe le cantanti saranno protagoniste del Teatro Ariston? Oppure ci sarà un ballottaggio tra le due?

Potrebbe essere che il conduttore Amadeus voglia essere circondato da figure femminili, come durante la scorsa edizione e sarebbe curioso vedere entrambe le artiste in un ruolo diverso da come il palco di Sanremo le ha conosciute, cioè da concorrenti degli anni passati. Per ora sono solo voci di corridoio, ma arriveranno presto smentite o conferme.