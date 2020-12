“Consolare chi è in difficoltà”: doppio appuntamento con Enrico Brignano

Enrico Brignano torna con un doppio appuntamento del programma “Un’ora sola vi vorrei”. Donare un sorriso in questo difficile Natale è l’obiettivo del conduttore.

In prima serata su Rai2 il ritorno di Enrico Brignano. Il suo noto programma “Un’ora sola vi vorrei” andato in onda tra settembre e ottobre andrà in onda anche il 22 e il 29 dicembre.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Brignano ha raccontato di sentire la responsabilità di consolare coloro che in questo difficile Natale si trovano in difficoltà:

“Dobbiamo cercare di alleggerire. Tutto si regge sull’umore della popolazione. I malati, i loro cari, coloro che i malati li curano, chi vive enormi difficoltà…tutti devono essere consolati, devono trovare conforto in una parola calda, in un ‘siamo con voi’. Io sento questa responsabilità”.

Pertanto il noto comico e attore italiano ha deciso di realizzare due nuove puntate di “Un’ora sola vi vorrei”. Un programma di intrattenimento con spettacoli di varietà allo scopo di donare un sorriso a coloro che si trovano in difficoltà in questo periodo. Dai monologhi, alla musica, a interventi comici, a noti ospiti, tante le sorprese in questo doppio appuntamento. Mario Biondi sarà l’ospite della prima serata.

Leggi anche —> Flora Canto ed Enrico Brignano, la paura più grande

Brignano ritorna con due puntate di “In Un’ora sola vi vorrei” per donare un sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Leggi anche —> Flora Canto, la compagna di Brignano baciata dal sole più bella che mai – FOTO

“Basta con queste prime serate che iniziano tardi e vanno avanti a oltranza. Mia madre non riesce mai a vedermi, alla sigla già si addormenta. E i bambini pure vanno a letto. Come facciamo a riunire la famiglia davanti alla tv se la prima serata comincia dopo le 21:30?”, ha poi commentato Brignano durante l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Inoltre l’attore ha svelato alcuni dei suoi propositi per il 2021. Primo della lista essere un buon padre e marito. Il conduttore è legato da molti anni con la showgirl e attrice Flora Canto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tra i due ci sono 17 anni di differenza. La coppia ha dato luce alla figlia Martina nel 2017. La famiglia di Enrico come tutti noi passerà questo Natale senza tavolate, ma il comico non si perde tuttavia d’animo.