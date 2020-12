Elena Morali: forme in evidenza in bianco, è afrodisiaca e sensuale – FOTO

La showgirl Elena Morali con molta nonchalance mette in evidenza un suo profilo prosperoso e travolgente: è afrodisiaca.

La showgirl dalle forme prosperose e dalla bionda chioma, Elena Morali, è alle prese con un interessante backstage. Nel pomeriggio di ieri la reginetta dei reality, come La Pupa e il Secchione e L’isola dei Famosi, ha voluto attirare l’attenzione dei suoi fan sorprendendoli con una foto che mette in evidenza, e soprattutto senza mezzi termini, in toto la sua bellezza. Scopriamo di cosa si tratta.

Elena Morali le forme di una sposa “alternativa”

“Prova camerino check 💃🏼” appare nella didascalia allo scatto immoratalo nei camerini del programma televisivo di Pomeriggio5. Elena, ospite ieri della beniamina Mediaset Barbara D’urso, appare concentrata nel mantenere la sua posa da soubrette, mentre protende il braccio sinistro, nonché la sua mano in segno di vittoria. A cosa si starà riferendo? Probabile che sia un’allusione al taglio del vestito, che sembra donarle più del previsto.

Un abito di colore bianco e rifinito con tanto di ricami in rilievo, che essendo abbastanza aderente alla sua figura lascia intravedere senza sconti il essere meravigliosamente prosperosa. Adesso, però, non resta che indossare anche le scarpe per essere pronta al ad entrare in studio.

Che stavolta la showgirl abbia scelto di indossare per l’occasione le comodissime Nike bianche che appaiono selvaggiamente sul pavimento nello sfondo? Poco probabile, eppure nulla toglie che sarebbero perfette per coronare il suo sogno afrodisico in total white.