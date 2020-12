Elisabetta Gregoraci, abito rosso cortissimo per la diretta del GF Vip. Che gambe – FOTO

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha condiviso due scatti che la vedono sul palco del GF Vip, indossa un abito rosso che la valorizza moltissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Con indosso un abito cortissimo rosso Ferrari firmato Elisabetta Franchi, Elisabetta Gregoraci si mostra sul palco del Grande Fratello Vip, che sono qualche giorno fa l’ha vista uscire dalla Casa per ritornare alla sua normalità. “#aboutlastnight…dagli studi del Grande Fratello 💋 il rosso: è un colore che mi piace molto 😍buon sabato a tutti voi” scrive con il sorriso.

La ex conduttrice di Made in Sud ha incantato per la sua carica sensuale ed il suo sorriso contagioso, quasi 120mila like per lei. Qualcuno dei suoi fan scrive: “Ovviamente il momento più bello della puntata tu e Pier confessionale.. non c’è nulla da fare nessuno distrugge il vostro Rapporto! Due persone vere.. Stupendi ❤️”, “Semplicemente bellissima ❤️”.

Elisabetta Gregoraci, la diretta alle 3 di notte con la porta bloccata

Dopo la puntata però la showgirl calabrese ha avviato una diretta Instagram assieme a Enock e Francesco Oppini, nel video si vede lei che cerca di aprire la porta di casa visibilmente bloccata. Lei prova ripetutamente a forzarla ma non cede di un millimetro e così è costretta a chiamare i vigili del fuoco per sviare all’inconveniente avvenuto alle 3 di notte.

Qualcuno dei follower ha ironizzato sul fatto che l’ex marito Flavio Briatore in assenza di Elisabetta impegnata nel programma l’avesse potuta cambiare per giocarle un piccolo scherzetto.

Elisabetta si agita al telefono e dice: “Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre”. Neppure i loro suggerimenti però sono serviti ed è stata costretta a chiamare rinforzi.