La famosissima showgirl, conduttrice televisiva, ex modella e influencer posta una nuova foto che profuma di Natale, serenità e famiglia.

Nel post si vede la bellissima Elisabetta mano nella mano con suo figlio Nathan Falco e i suoi due dolcissimi nipoti Gabriel e Ginevra, figli di sua sorella Marzia Gregoraci.

Sullo sfondo risalta moltissimo l’albero di Natale, che conferisce all’atmosfera un’aria felice tipica del periodo delle feste.

Pubblicata da neanche un’ora, il post ha già più di 36.000 like e 1000 comenti, nei quali tutti si congratulano per la bellezza di questa foto di famiglia tanto tenera e speciale.

Le “gemelle diverse”: la loro storia, somiglianze e differenze.

Elisabetta e Marzia si somigliano molto fisicamente, ma caratterialmente sono opposte: la prima è decisamente più estroversa.

Marzia, infatti, raccontò a Gente che quando erano piccole la sorella maggiore era un tornado: “La sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”.

Avendo solo due anni di differenza, le sorelle Gregoraci sono molto legate, grazie anche ad eventi positivi, come la nascita dei loro figli, o spiacevoli, come la morte della loro madre.

Nonostante vivono lontane si sentono sempre e, appena possono, si vedono: un rapporto che non conosce invidie o rivalità.

Durante la permanenza di Elisabetta nella casa del GF Vip, Marzia si scagliò contro l’opinionista Antonella Elia per denunciare la “violenza verbale” che aveva subito la sorella: “Solo chi conosce veramente mia sorella può testimoniare la persona straordinaria che è”.

Dunque la bellezza sembra essere proprio la caratteristica principale della famiglia Gregoraci!