Emma Marrone come mamma l’ha fatta in 4 versioni, esagerata – FOTO

Emma Marrone ha deliziato tutti i suoi quasi 5 milioni di follower su Instagram con quattro scatti in cui si mostra bella al naturale

Emma Marrone si mostra ai suoi fan in tutta la sua bellezza acqua e sapone. La bellissima cantante salentina di adozione non ha paura di mostrarsi ai suoi seguaci senza ricorrere per forza al make up e ai filtri di Instagram. La cantante infatti si mostra con i capelli bagnati senza trucco lasciando tutti i suoi tantissimi ammiratori a bocca aperta grazie all’espressività del suo e alla profondità del suo sguardo. In pochi minuti la foto di Emma ha riscosso un enorme successo con i fan letteralmente impazziti: oltre 15 mila cuoricini di apprezzamento e più di duecento commenti. C’è anche il like di una famosa attrice, Laura Chiatti, anche lei apprezza la naturalezza di Emma, in questo quadruplo scatto in bagno appena uscita dalla doccia. La didascalia alla foto è scritta in lingua inglese e recita: “A casa da sola”.

Il successo della bellissima Emma Marrone