L’Eredità, addio a Cannoletta, il canto del cigno del campione

Massimo Cannoletta ha lasciato il programma L’Eredità, al suo posto un nuovo campione 22enne da Solesino, Simone

Il programma di Rai Uno L’Eredità ha salutato il suo campione Massimo Cannoletta e ha dato il benvenuto ad un nuovo concorrente. Durante un’intervista rilasciata da Massimo qualche giorno fa al settimanale Gente il concorrente del game show ha affermato:

“Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Insinna. Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di lavorare a mente lucida. Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata”.

I telespettatori a casa dovranno quindi dire addio al “Google vivente” come è stato ribattezzato fin da subito. 46 anni, leccese, divulgatore in ambito storico e artistico, una sorta di Alberto Angela aggiornato. Amato a casa e in studio per la sua calma e mitezza nel raccontare, mancherà molto.

Il nuovo campione de L’Eredità ha 22 anni

Dopo Massimo L’Eredità ora ha un nuovo campione, si chiama Simone e viene da Solesino, Padova. Il 22enne ha battuto Cannoletta nell’ultima puntata del game show, vincendo alla sua prima ghigliottina, e vincendo anche 18.750 euro in gettoni d’oro.

Simone avrebbe potuto alzare il colpo nel programma visto che si era presentato al gioco finale con 150mila euro ma alla ghigliottina ha visto dimezzare ripetutamente il montepremi che è sceso drasticamente.

Per lui un esordio in grande stile, ha mandato a casa un campione indiscusso aggiudicandosi il suolo principale nella trasmissione di Insinna, un inizio scoppiettante che vedremo se saprà portare avanti come il suo predecessore.