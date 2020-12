Federica Panicucci sbalorditiva, un outfit che fa impazzire sul divano – FOTO

La presentatrice tv Federica Panicucci regala un saluto speciale ai suoi follower: vestita completamente di rosso fa un certo effetto

Mai banale quando c’è da mettersi in mostra con il suo charme dagli effetti visivi speciali. Un colpo d’occhio sbalorditivo per Federica Panicucci, raggiante e sorridente come suo solito. “Grazie di tutto” recita il saluto speciale al suo popolo, che ribattezza le giornate invernali con il buon umore.

La ricchezza di un fascino a dir poco “letale” è il massimo della vita per lei, che nonostante le ultime decisioni del suo datore di lavoro riesce a regalare lo stesso principio di emozioni, che il pubblico assapora comunemente durante le dirette televisive. Vi è rimasta di stucco, quando la Mediaset ha affidato le “chiavi” dell’ultimo giorno dell’anno ad Alfonso Signorini, mettendo ai margini la candidatura di Federica, per ragioni di sicurezza.

Condividerà i suoi sorrisi nella privacy familiare, ma l’attesa di un suo ritorno in tv, sulla pista di Canale 5 sarà più breve del previsto

Federica Panicucci, l’ultima gioia dell’anno con i colori del Natale: spettacolare

Non potendo condividere appassionatamente con il suo pubblico, l’ultimo saluto di un triste 2020, Federica Panicucci anticipa le “mosse” della Mediaset e propone uno scatto raggiante su Instagram. Il tema del “Natale” regna sovrano in questo caso e risuona forte come un segnale di rivincita, in merito agli ovvi motivi, per i quali non potrà apparire in tv.

Ieri infatti è andata in onda l’ultima puntata di “Mattino 5” di questo 2020, in spasmodica attesa di un anno all’insegna della ripresa sotto tanti aspetti. Federica attende già con trepidazione l’arrivo del 4 Gennaio, giorno in cui tornerà ad “amministrare” gli studi di Canale 5, con la sua solenne bellezza.

Nel frattempo a chiudere un anno pieno di insidie e preoccupazioni è il post “muto” su instagram che risalta l’eccessiva signorilità della Panicucci. Per l’occasione dei saluti, la conduttrice sceglie un outfit rosso voluminoso e super aderente, mentre siede comoda sul divano.

A rendere unico e inimitabile questo imperdibile istante è una dedica dal sapore speciale, rivolta ai follower, elogiati per tutto l’affetto dimostrato durante le dirette tv: “Arrivederci al 2021”