Francesca Ferragni, insieme con le sorelle per un progetto speciale – FOTO

Le tre sorelle Ferragni si sono riunite ieri per un progetto speciale top secret, spiccano tutte e tre per eleganza e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Tra le tre sorelle Ferragni forse Francesca è quella meno social, meno influencer nel vero senso della parola. Classe 1989 si è laureata in odontoiatria e ora lavora con il padre Marco nella clinica di famiglia, ligia nel suo lavoro che ama moltissimo come lei stessa più volte ha confessato.

Francesca è seguita da 1,1 milioni di followers su Instagram ma non è possibile reputarla una vera e propria influencer come le sorelle, poco incline a raccontare in ogni momento la sua giornata e sponsorizzare prodotti come una vera star del web. Di lei sappiamo che convive con il fidanzato chitarrista Riccardo Nicoletti e che negli ultimi mesi si è rimessa in forma grazie ad un percorso personalizzato che le ha fatto trovare una forma invidiabile.

Lei stessa nelle stories ha accennato alla sua “fralestra”, ovvero la palestra provvisoria che si è allestita in casa per sopperire alla chiusura forzata delle attività, ha lanciato anche un appello ai suoi fan di continuare a fare sport nonostante il lockdown.

LEGGI ANCHE –> Karina Cascella, selfie in primo piano da incanto: bellissima – FOTO

Francesca Ferragni, “Sisterhood 💘 reunited for a special project”