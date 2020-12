Friends, gli attori percepiscono ancora uno stipendio con cifre astronomiche: i numeri

Sapevate che gli attori di Friends percepiscono ancora un cospicuo stipendio per la serie andata in onda vent’anni fa?

Mandata in onda tra il 1994 ed il 2004, Friends è davvero la serie simbolo degli anni ’90. Tutto, dall’abbigliamento retrò ai famosissimi interni, trasmette i cosiddetti “vibes” di fine secolo. Nonostante siano trascorsi quasi due decenni da quando il sipario è calato sul salotto di Monica Geller, i fan non dimenticano i loro personaggi preferiti, né gli attori che li hanno interpretati. Sarà per questo che – ancora oggi – la serie riempie le casse della Warner Brothers c0n non meno di un miliardo di dollari l’anno. Una cifra astronomica, che dice molte cose riguardo a questa iconica serie. Ma quanto frutta Friends ai suoi beniamini? Scopriamolo insieme.

Friends, lo stipendio degli attori della serie

Secondo quanto rivelato anni fa dagli stessi attori, i protagonisti di Friends percepivano inizialmente uno stipendio di 22,500 dollari ad episodio, cifra letteralmente lievitata con il passare delle stagioni. Si conta che giunti agli ultimi episodi, il cachet fosse di ormai un milione di dollari ad episodio. Una cifra davvero astronomica che suscitò non poche critiche nel loro ambiente lavorativo.

Oggi, grazie alle syndacation royalties (“le royalties di sindacato”), i sei attori percepiscono il due percento del ricavato della serie, che ammonta a circa 20 milioni di dollari l’anno.

Insomma, con dei risultati del genere non sarebbe solo un peccato ma anche uno spreco se Netflix decidesse di abbandonare il progetto del tanto atteso episodio speciale.