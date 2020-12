GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicini, ma l’ostacolo li allontana. I due amici ieri sera hanno passato molto tempo insieme e oggi, fuori dalla casa, i fans hanno messo in crisi il loro rapporto

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al GF Vip sono sempre più vicini. Ieri sera, dopo un aperitivo, hanno trascorso diverse ore sugli sdrai fuori in giardino a guardare la luna e a confidarsi l’uno con l’altro. Sembra l’inizio di un’amicizia speciale, ancora non c’è niente di concreto, o almeno loro sostengono di volersi soltanto bene come amici. Ma i fans di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, cominciano davvero a temere questa vicinanza e oggi hanno deciso di intervenire.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al GF Vip: alcune fans, però, mettono in crisi il loro rapporto

Così oggi pomeriggio alcune fans sono andare fuori dalla casa più spiata d’Italia ad urlare a Pierpaolo di rispettare Elisabetta, di lasciar perdere Giulia e a ricordare che Elisabetta è il suo vero porto sicuro. Giulia è entrata in crisi e si è confidata con i suoi compagni di viaggio, dicendo per l’ennesima volta che lei e Pierpaolo sono soltanto amici e che non ha di certo intenzione di essere la sua seconda scelta dopo quello che c’è stato con Elisabetta.

Tommaso ha provato a parlare con entrambi per capire la natura dei loro sentimenti, ed entrambi, girandoci un po’ attorno, hanno sottolineato per l’ennesima volta che a condividerli è soltanto un feeling e un’amicizia: ma sarà davvero così?