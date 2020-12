Giulia De Lellis, pausa caffè bollente: scollatura mozzafiato – FOTO

Giulia De Lellis, pausa caffè bollente: scollatura mozzafiato. L’influencer ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate dai giovani del mondo di Instagram. Sono quasi cinque anni che la vediamo in giro oramai, che conosciamo il suo nome, tutto è cominciato quando ha deciso di partecipare al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ha corteggiato Andrea Damante, noto tronista di Verona che aveva già cominciato il suo percorso. Lui la scelse a maggio e da lì cominciò la loro storia d’amore, che fece sognare milioni di persone.

Giulia De Lellis, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

La loro storia ha dovuto avere a che fare con la distanza fin dall’inizio: dopo un’estate magica passata insieme, Andrea partì per partecipare alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Pochi mesi dopo il suo ritorno, a partecipare al reality fu proprio Giulia. La loro storia ha vissuto momenti di lontananza importanti e si sono lasciati un anno dopo l’inizio della loro relazione. Hanno avuto diverse storie con altre persone, ma ogni tanto sono tornati insieme, convinti di poter far tornare in carreggiata la loro relazione. L’ultimo ritorno di fiamma è avvenuto a marzo, durante la quarantena, e si è concluso alla fine dell’estate.

Adesso entrambi hanno ritrovato la felicità con altre persone, ma i loro fans fedeli saranno sempre qui a seguirli e ad aspettarli.