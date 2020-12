Gracia De Torres, solo slip e reggiseno, il resto è poesia: double face memorabile – FOTO

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Gracia De Torres eleva al cielo la sua bellezza assoluta. I follower ne sono testimoni: incontenibile

Ha scalato “vette” inarrivabili per raggiungere i fasti di una carriera a dir poco brillante. Gracia De Torres ha conquistato tutti in italia, in men che non si dica. Le qualità da pallavolista le hanno sradicato il sogno dalla testa, di diventare una sportiva professionista .

Sin dalla tenera età è rimasta avvolta tra le “fiamme” della moda, facendone il perno della sua quotidianità. L’amore per l’arte e la bellezza “rustica” del contorno completa le caratteristiche di un repertorio destinato a far parlare di sè, con il passare del tempo.

Originaria della Spagna si stabilisce in Italia in un lasso di tempo piuttosto bene, legandosi affettuosamente a Daniele Sandri. Poi la “vetrina” de L’Isola Dei Famosi sul suo cammino di vita, lancia definitivamente le sue ambizioni in ambito “spettacolo”, scoprendo, come se non bastasse, il lato nascosto da conduttrice, “modello” di riferimento per molti

Gracia De Torres, incontenibile su Instagram: i fan sognano

Dopo aver coronato il sgono del matrimonio in Andalusìa, la giovanissima e bellissima Gracia De Torres non ha smesso per un attimo di mettere in risalto la parte migliore del suo repertorio. Siamo sui livelli di una divinità tipica di “Afrodite”, nata e cresciuta con le caratteristiche di una supermodella.

La popolarità di Gracia ha avuto inizio proprio nella sua terra natìa, dove si è fatta valere con un fisico incandescente, avvezzo alla sportività, che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio al crociato.

La “ciliegina” sulla torta è arrivata con l’iscrizione ad Instagram, la vetrina principale dove domina con una bellezza dagli effetti speciali unici. Tra uno scatto e l’altro dimostra di avere “birra” di sensualità, proveniente dal profondo del suo cuore. La seduzione e l’attrazione sessuale sono le armi migliori del suo ricchissimo bagaglio estetico, osannato, in occasione dell’ultimo primo piano, da un’unica risultante: un double face sbalorditivo

Prima il “black&white” a luci soffuse, poi lo spettacolo di luci, che risalta le caratteristiche di un fisico a dir poco spettacolare. Coperto solo da slip e reggiseno, che respinge a fatica l’incontenibilità delle curve. Un sogno ad occhi aperti per tutti i 485 mila follower al suo seguito