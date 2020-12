Idee regalo fai da te facili: cosa regalare di semplice e originale a Natale!

Il Natale ormai è vicino. Mancano poche ore al fatidico momento dell’apertura dei regali. Cosa aspettate? Scopriamo insieme delle idee regalo fai da te facili.

Il Natale è la festa per eccellenza. Aspettiamo tutti questo periodo dell’anno per scoprire i regali. Neanche il coronavirus può farci passare la voglia di fare un regalo alle persone più care.

Ogni anno ci poniamo sempre la stessa domanda: come posso scegliere un regalo che possa stupire la persona a cui si vuole regalare?

Ciascuno di noi ha delle persone a cui bisogna fare obbligatoriamente un regalo (genitori, fratelli, sorelle, partner e amici). La lista può anche aumentare a dismisura, ma il quesito è sempre lo stesso: come posso trovare un regalo che sia originale, simpatico, utile, ma soprattutto economico?

Idee regalo fai da te facili: cosa regalare il giorno di Natale?

Un bel regalo fai da te, soprattutto se fatto con il cuore, acquista più valore. Una soluzione ideale per fare breccia nei cuori dei nostri cari. Per accontentare tutti potete realizzare dei bellissimi regali fai da te. Ricorrete al decoupage, al bricolage e a tutorial semplici da realizzare.

Le proposte possono essere davvero tantissime ma ovviamente vi aiuterà conoscere i gusti del destinatario del regalo.

Un’idea originale fai da te che sicuramente può fare breccia nel cuore dei vostri cari è preparare una scatola oppure un cestino con i prodotti più caratteristici di una città dove chi riceve il regalo vorrebbe andare.

Se ama Parigi, ad esempio, inserite una guida della città, un dizionario di lingua francese, dei macarons oppure qualche film che faccia rivivere la magia di Parigi. In alternativa, potete optare per un cd con le migliori canzoni in francese.

Un altro regalo fai da te può essere una cornice in legno che ormai non utilizziamo più. Con l’aiuto di un filo, che può essere di plastica o di ferro, potete creare una cornice con le vostre foto preferite insieme alla persona a cui è destinato il regalo.

Altre idee per stupire amici e parenti!

Volendo, potete anche riciclare una bottiglia in vetro, che abbia un significato recondito e creare una bellissima lampada.

Se, invece, volete prendere per la gola i vostri cari, potete creare dei fantastici cupcake da personalizzare come volete e ovviamente a tema natalizio. In questo caso, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Gli amanti della musica, invece, possono utilizzare un disco di vinile, che non si usa più, e trasformarlo in un utilissimo orologio.

Per i più creativi, è possibile cucire dei bottoni sopra una stoffa particolare oppure su un feltro, in modo da creare un bellissimo bracciale vintage. Un’ccasione unica per riutilizzare bottoni che, pur essenso belli, non sapevate cosa farvene.

In tutti i casi la parola d’ordine per i regali di Natale è solo e soltanto una: creatività.