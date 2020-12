Ilary Blasi sparita dalla tv. Il suo futuro svelato da una fonte autorevole

Ilary Blasi sembra essere sparita dalla televisione italiana. I segreti sul suo futuro lavorativo provengono da una fonte autorevole ed informata

Anno davvero impetuoso per la conduttrice Ilary Blasi. Prima ha dovuto affrontare le polemiche contro il settimanale Gente, reo di aver piazzato vergognosamente il lato B della figlia Chanel, di soli 13 anni, in copertina. Poi, con dolore, ha attraversato un periodo di lutto per la morte del suocero, il signor Enzo, deceduto a causa di complicazioni da contagio da Coronavirus. Successivamente anche lei e il marito, l’ex calciatore Francesco Totti, sono risultati positivi al Covid19.

Adesso anche dal punto di vista lavorativo vengono sollevati diversi dubbi. E’ da parecchio tempo che non le viene affidato un programma televisivo. A chiedere ragioni è una lettrice del settimanale Nuovo Tv (Cairo Editore), diretto da Riccardo Signoretti. Viene interpellata una fonte autorevolissima: Maurizio Costanzo. La rivista si propone di mettere il focus sui protagonisti e i principali fatti del panorama televisivo italiano a 360°. Quale migliore esperto, dunque, del giornalista romano che è uno dei pilastri portanti del settore e che indubbiamente conosce tutti i retroscena.

Ilary Blasi: a rischio L’Isola dei famosi

Ilary Blasi dovrebbe condurre all’inizio del 2021 la quindicesima edizione de L’Isola dei famosi. Il programma però rischia di saltare a causa della pandemia in corso. Significa, dunque, che la conduttrice verrà lasciata in panchina ancora a lungo?

“Mediaset non può certo permettersi di perdere anche nel 2021 un pilastro dell’intrattenimento in prima serata, qualora dovesse saltare la prossima edizione dell’Isola” – ha detto Maurizio Costanzo. Un personaggio esperto di televisione e dei suoi meccanismi come lui ha esposto una soluzione alternativa. “Un’idea valida sarebbe quella di sostituire L’Isola con un reality più gestibile, magari un vecchio format sparito tipo La Fattoria“.

Chissà se verrà accolta la sua proposta. E’ certo che una persona capace e di talento come la Blasi manca nei palinsesti nostrani. Nel frattempo, non si dà per vinta. Ilary si è inventata una rubrica divertente su Instagram dal titolo Fashion or Trashion, in cui critica gli outfit delle celebrità televisive insieme ad una crew d’eccezione, tutto condito da tanta ironia. Suoi compagni d’avventura sono: Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto. Insieme indagheranno su mise, trucco e parrucco delle star.