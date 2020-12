Justine Mattera vestita da ciclista ha un fisico perfetto: dolci ricordi – FOTO

Scatto super per la mega “bollente” showgirl e attrice statunitense, Justine Mattera. Un sogno per i follower, vestita da ciclista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Solo dolci ricordi per l’attrice statunitense e raggiante showgirl Justine Mattera, sempre impeccabile e provocante durante gli scatti di vita quotidiana. Questa volta a far sognare i fan dell’amore e della stupenda “tuttofare” è una foto che mette in risalto il valore della famiglia, l’unione e “la forza di restare unita”.

Una “schiaffo” morale a tutti coloro che credevano che Lady Mattera spendeva ogni attimo della sua giornata a modellarsi attraverso gli allenamenti e jogging. Nella foto si nota tutta la creatività e la fantasia di una vera e propria attrice. Che sa fantasticare con la mente e regalare al periodo in corso, un contesto diverso dal normale.

Non mancano i lineamenti succinti del suo aspetto fisico, in netta evidenza, nonostante il vestito da ciclista in dosso, bianco e aderente a tal punto da mostrare le forme segrete del suo repertorio. Insieme a lei, la sua famiglia appunto “che gioca insieme e resta unita”, con il fido Alex a fare da caposquadra di una super equipe

