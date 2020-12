Latte di curcuma, un vero toccasana per la nostra salute invernale

Il latte di curcuma, o latte d’oro, possiede moltissimi benefici per la nostra salute, concentrato di antiossidanti e proprietà naturali

Il golden milk, in Italia latte di curcuma, è una bevanda così battezzata per l’aspetto dorato conferitole dall’ingrediente protagonista la curcuma. Tipico dei paesi orientali dove le spezie sono consumate in grande quantità, negli ultimi anni è diventato una bevanda molto apprezzata anche nel nostro Paese soprattutto per le sue virtù antiossidanti e tanto stimata dalla medicina ayurvedica.

La curcuma rappresenta un rimedio naturale, da secoli utilizzata dalle popolazioni orientali come medicina alternativa. La curcuma è una spezia di colore giallo arancio che si ottiene dal rizoma essiccato della Curcuma Longa, il termine deriva dall’arabo Kurkum, che significa “zafferano”, in riferimento al colore giallo intenso che però non va intesa con il suo omonimo.

Vediamo come preparare questa preziosa bevanda:

2 tazze di latte (vaccino/vegetale)

1 cucchiaino di curcuma

1/2 cucchiaino di cannella

un pizzico di pepe nero

una fetta di zenzero fresco sbucciato o 1/4 di cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di miele

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza morbida e vellutata, quindi versare il composto in un pentolino e riscaldalo per 5 minuti a fuoco medio, in modo che la bevanda si raddensi leggermente.

Ma quali sono le proprietà del latte di curcuma?

Sono innumerevoli gli usi che questa bevanda può portare all’organismo se assunta con regolarità soprattutto nel periodo invernale.

Rinforza il sistema immunitario – Tra le proprietà benefiche di questa bevanda anche la capacità di stimolare le difese immunitarie dell’organismo e un effetto protettivo nei confronti del diabete in quanto la curcuma stimola la sintesi di insulina.

Avere un sistema immunitario in buono stato è una condizione fondamentale per il nostro corpo, che può così difendersi in modo tempestivo ed efficiente dalle malattie, dalle infezioni e dai virus.

Azione antiossidante e antinfiammatoria – La curcumina ha effetto antiossidante e antinfiammatorio, aspetto sfruttato soprattutto per il trattamento di dolori articolari. Consumato a colazione aiuta a mantenere in salute le articolazioni in particolar modo di anziani e sportivi.

Allevia i crampi mestruali – Se i crampi al basso ventre sono deleteri durante il ciclo mestruale, la curcuma presente nel latte funziona come antispasmodico naturale in grado di ridurre i fastidi dovuti alle mestruazioni.

Migliora la digestione – Aiuta i processi depurativi del fegato, migliorando la funzionalità epatica, la digestione e favorendo la produzione di bile. Un toccasana quindi per chi soffre di reflusso gastrico e acidità di stomaco.

