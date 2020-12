Levante, baschetto, jeans e tacchi alti. La FOTO incanta, incredibile con l’outfit da casa

La cantante Levante ha condiviso uno scatto dal corridoio della sua casa, indossa un outfit molto ricercato che incanta i fan

Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice siciliana di 33 anni salita alla ribalta per il suo stile vibrante nel cantare. Classificata in 12esima posizione con Tikibombom a Sarnemo 2020, il 7 luglio uscirà il suo nuovo singolo “Sirene”.

Da sempre è portatrice di messaggi di speranza e buonumore per i fan che la seguono quotidianamente. La ritroviamo nella sua casa romana intenta a giocare a carte, ad ascoltare musica e rilassarsi a suonare. Anche lei come tutti i lavoratori dello spettacolo sta soffrendo questo duro momento di stop, tanta la voglia di risalire sul palco per un concerto dal vivo.

Levante, i fan sono impazziti per il suo outfit ricercato

Visto che non si può uscire per visitare amici e parenti e che il periodo natalizio è forse il più triste dell’anno se trascorso in solitaria, Levante ha deciso di darsi un contegno anche in casa e rispolverare alcuni dei suoi outfit migliori. Nell’ultimo scatto la vediamo indossare un paio di jeans a vita alta e scampanati, tacchi alti bianchi, tunica macro fantasia ed un basco blu che le scalda la testa.

“P O R T A ( R E ). Siate portatori sani di qualcosa di speciale, di pensieri splendidi, di atti rivoluzionari… come la gentilezza. Siate rivoluzionari con la parola e col corpo, che è sacro e non va offerto come se non avesse valore. Mi basta guardare una maniglia per pensare che ci sono modi e modi per accedere ai mondi che vogliamo”.

È appoggiata alla porta del suo corridoio, gioca sul concetto di “porta(re)” proprio per questo. Sguardo basso, pensieroso, attento. I fan commentano: “Sempre parole profonde, calibrate…”, “Tu porti il bello. In modo gentile. ❤️” e “Quanto stile, quanta classe, quanta profondità”.