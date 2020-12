Luca Laurenti che fine ha fatto? Bonolis rompe il silenzio e terrorizza i fans. Sono un po’ di mesi che non vediamo più l’amatissima coppia televisiva riunita e il conduttore ha risposto ai dubbi dei telespettatori

Luca Laurenti è uno dei personaggi più amati della televisione e del mondo dello spettacolo. Siamo abituati a vederlo accanto a Paolo Bonolis da tantissimi anni, sono il duo comico più divertente degli ultimi decenni, però mentre Paolo siamo abituati a vederlo sui social, Luca quando non è in televisione scompare completamente. A risolvere questo dubbio è già stato Paolo qualche mese fa, che ha dichiarato qualcosa in merito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Paolo Bonolis parla di Luca Laurenti: i fans sono preoccupati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come “Il solitario di Rio Grande”. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il coronavirus” ha sottolineato. Anche Marco Salvati, il notaio di Laurenti, ha parlato un po’ di questa situazione. “Effettivamente Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa, ignaro di quel che succede fuori“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

“Non ha i social, questo va detto. Tutti i profili esistenti non sono suoi” ha aggiunto poi, smentendo una volta e per tutte quegli account che fingono di essere lui su Instagram.