Domenica In, Mara Venier perde la testa: “figlio di…” è il caos

Mara Venier, imbarazzo durante la puntata di oggi di ‘Domenica In’: le incredibili parole pronunciate dalla conduttrice.

Domenica In è sicuramente un programma molto amato e seguito dal pubblico italiano. Divertimento, ospiti e interviste sono sicuramente il fiore all’occhiello della trasmissione. Mara Venier è la conduttrice del contenitore pomeridiano della domenica: la nativa di Venezia conquistò la popolarità proprio quando fu scelta per guidare il programma negli anni Novanta.

Questo pomeriggio, tra gli ospiti, ci sono stati anche Stefano De Martino e Biagio Izzo. Il pubblico femminile ha seguito con molta attenzione la puntata di oggi: la bellezza del ballerino, nonché ex marito di Belen Rodriguez, è incredibile. I due napoletani hanno ideato una specie di filastrocca sulle note di ‘Tu scendi dalle stelle’. Durante lo show, non sono mancate situazioni grottesche e commenti inadeguati.

Caos a Domenica In, Mara Venier: “Figlio di p…”

La coppia Izzo-De Martino è decisamente funzionale: le puntate di ‘Stasera tutto è possibile’ e di ‘Made in Sud’ con loro due alla conduzione sono state incredibili. I due napoletani sanno come strappare sorrisi al pubblico. Ospiti di Domenica In, De Martino e Izzo hanno presentato una lettera per Babbo Natale, rivisitando il classico ‘Tu scendi dalle stelle’.

Mentre Stefano stava leggendo la lettera, Mara lo ha interrotto con parole eloquenti: “Non so dove andiamo a parare”. Questa non è stata l’unica battuta. Tra parole maliziosi e siparietti simpatici, la conduttrice ha scherzato con il ballerino. “Sei proprio un figlio di buona donna”, ha detto al nativo di Torre Annunziata.

Mara Venier è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico: da quando è ritornata al timone di ‘Domenica In’, gli ascolti dello storico programma sono decisamente saliti.