L’attrice Michela Quattrociocche si diverte: ufficialmente su TIKTOK pubblica il primo video dalle tinte arcobaleno, lei è meravigliosa.

L’attrice romana Michela Quattrociocche, che molti ricorderanno per la sua interpretazione di Niki nel film di Federico Moccia Scusa Ma Ti Chiamo Amore ed al fianco di Raoul Bova, ha ufficialmente esordito su TikTok. Il video pubblicato sul suo profilo ha già fatto il pieno di apprezzamenti. Lei, sempre più bellissima anche con il passare gli anni, si mette in gioco, ma stavolta del tutto ironicamente.

Michela Quattrociocche e le luci stroboscopiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Semplice e diretta nella didascalia: “On TitkTok”. Un video dalle luce stroboscopiche e da ritmi allegri è quello di Miky pubblicato nella giornata di ieri. L’attrice sperimentando delle pose differenti si lascia andare sulle note di una celebre canzone di Britney Spears. Il post su Instagram ha già superato le oltre 30mila visualizzazioni, e sembra riportare i suoi fan nel mezzo degli anni ’90.

L’outfit indossato dall’attrice per l’occasione è perfetto per simulare l’atmosfera da discoteca. Un vestito verde con tanto di paillettes e lustrini accompagnato da un paio di occhiali a forma di cuore stile Lolita sembrano essere il vero pezzo forte del completo, e con i quali sarebbe impossibile non dare nell’occhio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Adesso ai suoi follower non resta che aspettare con trepidazione i prossimi interventi di Michela sul social network, il quale sembrerebbe ormai essere in totale ascesa. Chissà cosa riuscirà ad escogitare per la prossima volta.