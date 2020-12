Morta al nono mese di gravidanza insieme al suo bambino

Una giovane donna di 38 anni è morta insieme al bimbo che portava in grembo al suo nono mese di gravidanza.

Marina Lorenzon è morta all’ultimo mese di gravidanza e riposerà per sempre con il suo piccolo, mai venuto alla luce.

Il suo compagno è distrutto dal dolore: “Non ci credo, aspetto che si risvegli“, dichiara. Non riesce a metabolizzare e a realizzare che la donna della sua vita non c’è più e che suo figlio non è mai venuto al mondo.

“Io e Marina vivevamo in simbiosi, non so darmi pace“, confessa addolorato.

La donna di trentotto anni era originaria di San Biagio Di Callalta piccolo paese tra Venezia e Treviso.

La causa della morte di Marina

Ciò che ha portato alla morte Marina Lorenzon è stata la rottura di un aneurisma congenito. La diagnosi è stata prima supposta dai medici e poi appurata dall’esame autoptico.

La donna è morta improvvisamente martedì scorso dopo il corso prenatale che aveva seguito poichè mancavano veramente pochi giorni alla data del parto.

Il suo compagno Gerardo De Armas è un musicista cubano, i due erano rientrati da Londra prima di Natale, in attesa di dare alla luce il piccolo Kaylen che sarebbe dovuto nascere tra dieci giorni.

Si è tentato di salvare almeno lui con un cesareo disperato di emergenza ma non c’è stato nulla da fare.

Tutto ha avuto inizio con una fitta dolorosissima all’addome, un grido, la chiamata al 118, il tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale. Ma la vita di Marina è finita così e quella del suo piccolo non è mai potuta cominciare.

Al momento si attende la data in cui verranno celebrati i funerali per dare l’ultimo addio alla donna, morta con il suo bambino in grembo. Il parroco Don Devid Breton ha cercato di offrire cordoglio spirituale alla famiglia.