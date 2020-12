Padre uccide i figli a coltellate e si suicida: orrore a Padova

Orrore a Padova, nella località di Trebaseleghe: un padre ha accoltellato i suoi due figli, suicidandosi con la stessa arma

Nel primo pomeriggio di quest’oggi, nella località di Trebaseleghe, si è consumata un’orribile tragedia. Alessandro Pontin, un uomo di 49 anni, ha ucciso i due figli di 15 e 13 anni, suicidandosi con la stessa arma del delitto. Il dramma è avvenuto nell’abitazione di via Sant’Ambrogio, ed è stato denunciato dai parenti dell’uomo. I carabinieri, attualmente a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, reputano che l’assassinio risalga alla domenica mattina, o addirittura alla scorsa notte.

Al momento, nessuna motivazione sembrerebbe giustificare la tragedia.

Padre uccide i due figli e si suicida: tragedia familiare

Il terribile omicidio è stato denunciato dal fratello di Alessandro Pontin, l’uomo che quest’oggi ha accoltellato i suoi figli per poi suicidarsi. Stando alla testimonianza dello zio delle vittime, si temeva che il padre avesse potuto rapire i due ragazzi. Proprio in virtù di ciò, l’uomo si è recato nell’abitazione di via Sant’Ambrogio nel primo pomeriggio.

Dopo la scoperta della tragedia, arriva la chiamata ai carabinieri.

Alessandro Pontin, 49 anni, era separato da diverso tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’omicidio dei due adolescenti sarebbe avvenuto qualche ora prima: nella mattinata di quest’oggi, o addirittura nel corso della notte. L’uomo ha accoltellato i suoi figli, per poi togliersi la vita con la medesima arma.

I carabinieri sono attualmente a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Apparentemente, nessuna ragione sembrerebbe giustificare un simile gesto. Tutti gli abitanti di Trebaseleghe sono sconvolti per quanto accaduto. La madre delle vittime, dopo aver scoperto il tutto, è stata colpita da un malore.

La donna si trova attualmente ricoverata in ospedale, in stato di choc. Si attendono ulteriori informazioni per comprendere le ragioni del comportamento dell’uomo, che ha stroncato la vita della figlia 15enne e del figlio 13enne, per poi suicidarsi.