Due sorelle travolte da un’auto pirata: dramma a pochi metri da casa

Nel pomeriggio di ieri a Ferrai di Vernasca, in provincia di Piacenza, due sorelle sono state investite da un’auto pirata mentre passeggiavano: una è deceduta, l’altra è in gravi condizioni.

Tragedia a Ferrai di Vernasca, in provincia di Piacenza, dove un’auto ha travolto due sorelle che stavano passeggiando con il loro cane. Stando alle prime informazioni, alla guida della vettura vi era un 35enne che avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo aver centrato in pieno un cassonetto dell’immondizia, ha investito le due donne. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per una delle due sorelle, deceduta sul colpo. L’altra è stata trasportata in ospedale, dove ora sarebbe ricoverata. L’uomo alla guida dell’auto pirata è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri.

Leggi anche —> Tragedia sulle strade, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi giovanissimi

Piacenza, due sorelle travolte mentre passeggiano con il cane: una perde la vita, l’altra è in gravi condizioni

Leggi anche —> Grave incidente lungo l’autostrada: tragico bilancio, morti e feriti

Due sorelle di 55 e 52 anni sono state travolte da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre, in località Ferrai a Vernasca, piccolo comune in provincia di Piacenza. Una delle due donne, Ester Crovetti di 55 anni, ha perso la vita, mentre la sorella Maura è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata in ospedale. Stando a quanto riporta la redazione de Il Piacenza, le due sorelle stavano passeggiando insieme al loro cane a pochi metri dalla loro abitazione, quando, improvvisamente, un’auto condotta da un 35enne ha sbandato e, dopo aver colpito un cassonetto dell’immondizia, le ha travolte. L’uomo, dopo l’impatto, non si è fermato a soccorrere le due sorelle ed ha proseguito la propria corsa.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti che hanno contattato i soccorsi precipitatisi sul luogo dell’incidente. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della 55enne, morta sul colpo. La 52enne è stata, invece, trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Parma, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed hanno ritrovato sul luogo del sinistro la targa dell’auto pirata, circostanza che ha permesso ai militari dell’Arma di rintracciare in poco tempo il 35enne che è stato accompagnato in caserma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Adesso, riporta Il Piacenza, la posizione del 35enne è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.