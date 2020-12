Refashion di vecchi jeans per donargli nuova vita. Esistono metodi creativi e poco conosciuti dall’effetto garantito.

Dare nuova vita a vecchi jeans. Il capo più amato al mondo si presta molto a essere riadattato. Grazie ad alcuni metodi e idee creative poco conosciuti è possibile effettuare un perfetto refashion di questo capo, must have indiscusso di ogni armadio.

Secondo alcune ricerche i capi che compriamo vengono indossati in media solo 4 volte. Complici di questo sono i costanti cambiamenti delle tendenze e le variazioni della propria forma fisica. E non solo. Anche l’ossessiva voglia di shopping porta a stufarsi ben presto dei propri capi.

La conseguenza è l’aumentare della mole dei vestiti che finiscono nei rifiuti ogni anno. E questo determina effetti devastanti per il pianeta, sempre più inquinato.

Pertanto è necessario evitare di disfarsi dei propri capi. Si possono donarli in beneficenza o riadattarli. E il refashion consiste proprio nel ridare una nuova vita a vecchi vestiti.

Per quanto riguarda i jeans, must have assoluto di ogni guardaroba, esistono diversi metodi per riadattarli.

Jeans, must have di ogni armadio: metodo per riutilizzarli

La moda dei jeans si è tramandata di generazione in generazione. Tessuto dalle origini genovesi, il jeans si contraddistingue per la sua fama mondiale. Comodi e versatili, nel caso un modello acquistato abbia stufato o si sia deteriorato, è possibile riadattarlo con diversi metodi.

In primo luogo è possibile ritagliare il tessuto. Il jeans è un materiale resistente e con questo si possono creare oggetti di vario tipo. Per esempio si potrà creare un cuscino ricavando la forma dal pantalone e aggiungendo l’ovatta e poi ricucendo il tessuto. Stessa cosa se si vuole creare creare una cuccia per animali.

Altra idea è quella di ricavare dai vecchi jeans un grembiule da cucina, creando la sagoma dai pantaloni e cucendone i lacci. Unici strumenti necessari forbici e creatività e in pochi semplici passi si ridarà nuova vita ai vecchi jeans.