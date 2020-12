Rocío Muñoz Morales e lo sguardo “Verso l’infinito e oltre!”… Problemi con Raoul?

Rocío Muñoz Morales non smette di incantare i social pubblicando uno scatto che lascia i suoi tantissimi ammiratori letteralmente senza fiato

Rocío Muñoz Morales è la dimostrazione che non occorre essere provocatori o spogliarsi di ogni velo per riuscire ad ottenere l’attenzione e l’ammirazione dei propri fan. L’attrice spagnola infatti attraverso una semplice foto in cui si lascia ritrarre in primo piano è riuscita a lasciare i suoi migliaia di follower senza parole. Nello scatto infatti l’incantevole bellezza mediterranea che la natura le ha regalato è messa sapientemente in risalto nella semplicità della posa. Rocío mostra il suo sguardo rivolto “verso l’infinito e oltre” reso ancora più affascinante ed espressivo dall’incantevole color nocciola degli occhi. Le labbra perfettamente carnose appena dischiuse e la semplicità del suo colorito sono il perfetto quadro incorniciato dai morbidi capelli castani. Una foto meravigliosa accompagnata, si potrebbe dire da brava mamma, da una citazione di Buzz il fantastico astronauta protagonista di Toy Story.

Rocío Muñoz e i momenti difficili vissuti con Roul Bova

Rocío Muñoz è da anni la felice compagna dell’attore italiano Raul Bova dal quale ha avuto due bellissime bambine di 3 e 5 anni. Pochi mesi fa purtroppo la loro splendida famiglia è stata attraversata da un dolore riuscito a superare solo grazie all’amore e alla capacità di sostenersi a vicenda. Nel salotto di Verissimo infatti Roul Bova ha raccontato di aver dovuto affrontare, nel pieno della pandemia da Covid, il dolore per la predita dell’amatissima madre Rosa. La donna che a quanto pare era già afflitta da problemi polmonari potrebbe essere stata l’ennesima vittima del coronavirus anche se l’attore ha dichiarato di non poterne essere certo. Un dolore che come si può immaginare ha piegato in due l’artista italiano e dal quale è riuscito a riemergere solo grazie all’aiuto dei figli e della compagna Rocío.

L’attrice spagnola è riuscita, nel corso dell’intervista di Silvia Toffanin, ad emozionare il pubblico raccontando che quando si ama profondamente qualcuno “il suo dolore era il mio“.