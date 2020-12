Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è finita per sempre? Lei rompe il silenzio. La coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne sta vivendo un vero momento di crisi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più solide uscite dal programma di Maria De Filippi. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando lei fece la tronista nel 2017. La loro storia fece sognare veramente tutti, lei lo scelse e da allora è cominciata la loro favola che ha superato anche la distanza quando lei ha partecipato all’Isola dei Famosi dopo l’estate. All’uscita trovò Pietro ad aspettarla con un anello di fidanzamento, pronto a chiederle di sposarsi.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglioni sono in crisi: lei rivela tutto sul suo profilo Instagram

Hanno rimandato il matrimonio quando lei ha scoperto di aspettare un bambino, e nell’ultimo anno la loro vita è interamente girata attorno al piccolo Domenico. Erano così felici di fare i genitori che forse in molti non hanno notato l’inizio di una crisi, che si è intensificata molto di più nell’ultimo periodo: Rosa non ha potuto fare a meno di raccontare tutto su Instagram. “Prego di rispettare questo momento perché neanche noi sappiamo cosa dire, stiamo attraversando un momento delicato e io cercherò di proteggere la mia famiglia a tutti i costi“.

Rosa ha raccontato di aver rifiutato interviste ed ospitate televisive perché ancora non è pronta a parlare di quello che sta succedendo, e che è grata a tutti i fans dei mille messaggi di sostegno che le stanno arrivando.