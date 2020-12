Sanremo 2021, Amadeus replica alle accuse di Morgan: “Ha detto cose non vere”

Non accenna a placarsi la polemica fra Amadeus e Morgan: il conduttore, intervistato da Libero, ha replicato alle accuse del cantante in merito a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

L’assenza di Morgan dal festival di Sanremo 2021 continua a far discutere. Il cantante, adirato per non essere fra i 26 Big in gara quest’anno, ha lanciato delle pesanti accuse al direttore artistico. A detta di Morgan, Amadeus gli aveva promesso un posto fra i partecipanti: promessa che, alla fine dei giochi, non è stata mantenuta.

Il conduttore, in un’intervista a Libero, ha replicato alle numerose esternazioni di Morgan sul suo conto: il cantante, stando alle parole di Amadeus, avrebbe detto molte falsità.

LEGGI ANCHE —> Fedez e Francesca Michielin a Sanremo, la Ferragni commenta

Amadeus replica a Morgan: la polemica prosegue

LEGGI ANCHE —> Sanremo, chi ci sarà e chi no tra i nomi dei Big in gara

Morgan, adirato per la propria esclusione dal festival di Sanremo, ha accusato pesantemente Amadeus, che anche quest’anno sarà direttore artistico del programma. Il cantante ha infatti parlato di una sorta di accordo tra lui e il conduttore: se Morgan avesse fatto il giudice di Sanremo Giovani, Amadeus gli avrebbe garantito un posto tra i 26 Big in gara.

Il presentatore dei Soliti Ignoti, intervistato da Libero, non si è fatto di certo mettere i piedi in testa, ed ha categoricamente smentito le affermazioni di Morgan. “Morgan ha detto tante cose non vere – ha asserito Amadeus – gli ho solo detto di mandarmi un brano da sottopormi. Me ne ha mandati cinque“.

Amadeus, tuttavia, non si è fatto influenzare dai precedenti di Morgan, ed ha deliberato che le sue proposte non fossero adatte per il prossimo Sanremo. “Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival“: ha rivelato il conduttore con estrema franchezza. Il direttore artistico ha inoltre parlato di insulti che Morgan gli avrebbe rivolto in privato, in merito ai quali non è sceso nei particolari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

E’ chiaro che, data la partecipazione di Bugo, Morgan avrebbe desiderato confrontarsi con quest’ultimo apertamente, così da ottenere la propria rivincita. Tuttavia, Amadeus ha deciso che il palco dell’Ariston non sarà teatro di questo scontro.

Quale sarà la prossima mossa di Morgan?