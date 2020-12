L’ex Madre Natura manda in visibilio il pubblico di Instagram con una foto a bordo piscina che incanta letteralmente i followers.

E’ una delle donne più belle e desiderate del momento, Sara Croce, dopo la notorietà raggiunta con Ciao Darwin quando scendendo dalla scalinata degli studi Mediaset ha fatto innamorare milioni di italiani con il suo fisico perfetto.

Oggi la bella lombarda è la Bonas di Avanti un altro, e dai tempi in cui nel 2017 è arrivata quarta a Miss Italia di strada ne ha fatta, tanto che oggi conta più di 800 mila followers.

E’ salita alla cronaca anche per le sue relazioni con personaggi noti come Andrea Damante, con cui ha vissuto una fugace love story nell’estate in cui si era appena lasciato con la più nota influencer Giulia De Lellis.

E con il petroliere Hormoz Vasfi più grande di lei di 30 anni che l’ha accusata di aver iniziato una relazione con lui solo per trarne un profitto economico tanto da denunciarla e richiederle indietro un milione di euro speso per lei quando si sono frequentati.

Sara Croce e un lato B da urlo

Sara Croce si lascia immortalare a bordo piscina con una posa sexy, di schiena, dove mette in risalto il suo fondoschiena esemplare coperto da un costume nero invisibile.

La bella 22enne ha le idee molto chiare, oltre ad aver intrapreso la carriera televisiva e quella da modella, e oltre a dedicarsi ai suoi followers essendo considerata ormai una vera e propria influencer sta seguendo anche gli studi universitari per conseguire la laurea in Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano.

Nella città meneghina la bella Sara vive insieme a sua madre, mentre il padre con il fratello vivono a Garlasco dove Sara è nata.