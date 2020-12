Il tenero scatto tra il baby Cannavacciuolo e la sua sua mamma

Un marito e un papà dolcissimo Antonio Cannavacciulo, che risulta essere uno degli chef più amati e apprezzati nel mondo della ristorazione

Era solo un bambino insieme alla sua mamma. E’ questa la foto postata dallo chef Antonio Cannavacciuolo sul suo profilo Instagram. 2,8 milioni di follower per lo chef più amato nel mondo della ristorazione e tantissime foto che lo ritraggono non solo mentre è impegnato nel suo lavoro ma anche tantissimi momenti con tutta la sua famiglia. Una foto dolcissima quella tra lui e la sua mamma Anna accompagnata da un cuore dedicato primo a lei.

Masterchef 10, Cannavacciulo sui social pronto alla nuova edizione

E’ pronto ad un nuovo inizio Antonio Cannavacciuolo che tramite il suo profilo Instagram qualche giorno fa ha ricordato ai suoi follower l’inizio della nuova edizione di Masterchef. Pre-selezioni online e live cooking senza ingredienti da casa: ecco le prime novità del più famoso talent show di cucina. Confermato tra i giudici lo chef Cannavacciuolo insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Intanto dopo l’interruzione della fase dei casting a causa della pandemia, la produzione del programma ha deciso di spostarle parzialmente online.

Dopo il live cooking, arriva il tanto atteso verdetto: con tre sì si ottiene il grembiule bianco, accedendo direttamente alla masterclass; con due ci si aggiudica il grembiule grigio e si dovrà affrontare un’ulteriore sfida per guadagnarsi un posto in cucina; infine con un solo sì occorre che uno dei tre chef decidano di puntare sul candidato, scommettendo sulle potenzialità dell’aspirante concorrente.

Obiettivo finale è come sempre un premio di 100 mila euro in gettoni d’oro e soprattutto la pubblicazione del primo libro di ricette. Ma non solo, instaurando un rapporto di fiducia con gli chef, mai dire mai…