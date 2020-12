The Voice Senior. Le battute finali del celebre programma condotto da Antonella Clerici si animano di battibecchi impetuosi

The Voice Senior continua a mietere successi. Nonostante abbia subito uno slittamento d’orario nella messa in onda dell’ultima puntata (dovuto alla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte riguardo il decreto legge sulle restizioni natalizie causa Covid), gli ascolti hanno comunque premiato il programma.

La trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici ha ottenuto il 19,2 per cento di share, battendo il “concorrente” più forte delle reti Mediaset, il Grande Fratello.

Siamo giunti alla fase finale della competizione. Tutti i coach attivi del talent hanno dovuto ridurre la rosa della loro formazione. Rimangono dunque solo 8 partecipanti a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di vincitore di quest’edizione.

Non tutti però hanno gradito l’esclusione. Una voce fuori dal coro, infatti, si è levata a mezzo Twitter ai danni di una dei giudici, signora della musica italiana: Loredana Bertè.

Stiamo parlando di Giulio Todrani. L’uomo, classe 1943, romano, è il padre della famosissima e talentuosa cantante Giorgia. La bravura e la classe sono di famiglia; Todrani infatti è il primo artefice della carriera sfavillante della figlia. Negli anni ’70 formò il gruppo Juli & Julie, successivamente lo ritroviamo nella band Io vorrei la pelle nera, in cui cantava anche la futura vincitrice di Sanremo. A The Voice Senior aveva detto: “A Giorgia ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie. E’ partita da zero”.

Durante il talent di RaiUno è arrivato fino alle fasi finali incappando però in qualche intoppo. Scelto nella squadra di Loredana Bertè, ha dovuto continuare la gara da casa poiché trovato positivo al Covid19. Si è esibito da remoto cantanto It’not unusual. “E’ il mio Tom Jones” – ha detto di lui la sua coach. Nonostante la performance strabiliante, non è passato allo step successivo. La Bertè ha preferito far avanzare nella competizione Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino.

LEGGI ANCHE –> Sanremo, chi ci sarà e chi no tra i nomi dei Big in gara

The Voice Senior. Il disappunto di Giulio Todrani verso Loredana Bertè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Morgan tira in mezzo Bugo e avverte Amadeus: “Sarebbe disonorevole

Giulio Todrani pare non l’abbia presa tanto bene. Attacca su Twitter la giudice di The Voice Senior adducendo un’altra motivazione: “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo”.

Ha rincarato la dose scrivendo: “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype,che comunque partivo penalizzato”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il 18 Dicembre scorso, prima di questi messaggi, la Bertè aveva scritto sui social: “Dai Giulio! Anche se a distanza facci sentire la tua forza”.