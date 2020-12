Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati: il motivo è sconvolgente. La showgirl ha rivelato di aver deciso di ricorrere a via legali contro l’influencer che ora è nella casa del Grande Fratello Vip

Pamela Prati ha deciso di querelare Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, che al momento si trovano nella casa del Grande Fratello Vip. Anche lei è stata una concorrente della prima edizione del programma, però ha creato scalpore quando ha deciso di abbandonare il gioco perché non riusciva più a stare chiusa dentro a quella casa. Dopo un po’ di tempo è tornata a far parlare di sé quando ha rivelato di aver trovato l’amore con un certo Mark Caltagirone e questa storia ha tenuto tutti col fiato sospeso per mesi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Pamela Prati querela Tommaso Zorzi: il racconto risale al periodo di Mark Caltagirone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

Cecilia ha raccontato a Tommaso di averla incontrata dopo lo “scandalo”, e che Pamela abbracciandola le aveva detto di sentire che Mark esisteva veramente. “Lì ho capito che era un caso clinico” ha sottolineato la Capriotti. Tommaso invece ha raccontato di averla incontrata al ristorante una sera che tutti la guardavano male e la isolavano: “A me non importò nulla, andai da lei ad abbracciarla, a presentarmi e a chiederle una foto“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

La risposta di Pamela sui social non è tardata ad arrivare: domani in puntata Cecilia e Tommaso scopriranno che ha deciso di ricorrere per vie legali?