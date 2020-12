Le pagelle ed il tabellino del lunch match Torino-Bologna valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Cala il sipario allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove si è appena concluso l’incontro tra Torino e Bologna. Le due società si dividono la posta in palio con un 1-1 maturato nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo a reti bianche, al 70′ si sblocca il punteggio con Verdi che mette in mezzo una una punizione da posizione defilata, il portiere avversario tocca il pallone, ma non riesce ad evitare l’1-0. Il centrocampista granata era subentrato a Bonazzoli, uscito dal campo al 29′ per infortunio. Al 78′, il Bologna ristabilisce la parità grazie a Soriano che, riceve un gran pallone tra le linee di Vignato, e batte il portiere avversario con un tiro rasoterra in diagonale.

Torino-Bologna: il tabellino e le pagelle del lunch match

Con il punto guadagnato oggi, gli uomini di Giampaolo salgono a quota 7 in classifica ed agganciano il Genoa, ma rimangono in piena zona retrocessione. Gli emiliani, invece, conquistano il 14esimo punto stagionale e sostano a metà classifica, in attesa delle gare che si disputeranno oggi.

Torino (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic 5,5; Izzo 6 (86′ Vojvoda s.v.), Lyanco 5,5, Bremer 6, Rodriguez 5,5; Gojak 5 (Meite 6), Rincon 5,5, Linetty 6; Lukic 5,5; Bonazzoli 6 (29’ Verdi 7), Belotti 6,5. A disposizione: Rosati, Sirigu, Segre, Zaza, Edera, Nkoulou, Celesia, Buongiorno. Allenatore: Marco Giampaolo 6.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 4,5; De Silvestri 6 (62′ Dijks 6), Danilo 6,5, Medel 6, Tomiyasu 6; Dominguez 5,5 (63′ Schouten 6), Svanberg 6,5 (77′ Poli 6); Vignato 6,5, Soriano 7, Barrow 6,5; Palacio 5. A disposizione: Breza, Denswil, Paz, Baldursson, Rabbi, Calabresi, Pagliuca, Vergani, Khailoti. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Reti: 70′ Verdi (T), 78′ Soriano (B).

Ammoniti: 26’ Dominguez (B), 32’ Lyanco (T), 52′ Svanberg (B), 69′ Tomiyasu (B).

Espulsi: –

Note: 1’ e 4’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Soriano (B).

Le due squadre, dopo il match di oggi, torneranno in campo mercoledì alle ore 20:45 per il turno infrasettimanale prima della sosta natalizia. Il club granata volerà a Torino per affrontare il Napoli di Gattuso, mentre la squadra emiliana ospiterà al Dall’Ara l’Atalanta.