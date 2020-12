Nove pazienti, ricoverati in un reparto terapia intensiva Covid-19, sono morti in seguito ad un incendio divampato all’interno dell’ospedale.

Un terribile incendio è divampato all’interno di un reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid provocando la morte di nove persone. La tragedia si è consumata struttura universitaria di Sanko, nella provincia di Gaziantep, in Turchia. Nell’unità si trovavano ricoverati oltre 20 pazienti, nove dei quali purtroppo hanno perso la vita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e le forze dell’ordine per gli accertamenti utili a risalire alla causa che ha dato origine alle fiamme.

Turchia, incendio in un ospedale Covid-19: morti nove pazienti ricoverati

Nove pazienti sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nella giornata di ieri, sabato 19 dicembre, all’interno del Sanko University Hospital di Gaziantep, nel sud della Turchia. Stando a quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione dell’Abc News, le fiamme si sarebbero sviluppate nel reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covdi-19, dove si trovavano ricoverate oltre 20 persone.

Presso la struttura ospedaliera si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Purtroppo per nove dei pazienti non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo costatarne il decesso. A perdere la vita nove persone di età compresa tra i 56 e gli 85 anni. Gli altri pazienti ricoverati sono stati trasferiti in altri ospedali per proseguire le cure. Oltre alle vittime, secondo quanto riferito dalle autorità turche, come riporta Abc News, non ci sarebbero stati altri feriti.

Sul posto anche la polizia che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause dell’incendio. Dai primi riscontri, pare che a dar origine alle fiamme sia stata l’esplosione di un respiratore.

In questo momento in Turchia il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva, per via della pandemia da Covid-19, ha superato il 74%, circostanza che sta mettendo sotto pressione da settimane il sistema sanitario del Paese. Secondo i dati della Johns Hopkins University, in Turchia, ad oggi, i casi di contagio registrati sono oltre 1 milione e 700 mila, mentre le vittime quasi 18mila.