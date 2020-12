Uomini e Donne, abbandono clamoroso: tutto lo studio in lacrime. Beatrice ha lasciato lo studio perché Davide l’ha mandata via, stupore tra gli opinionisti e per Maria De Filippi

Quest’anno Uomini e Donne andrà in onda fino al 20 dicembre, prima di ritirarsi per la pausa invernale. Secondo le anticipazioni rivelate dal profilo Uominiedonneclassicoeover su Instagram, Sophie Codegoni ha raccontato in studio di aver fatto ben due esterne, una con Giorgio e un’altra con Antonio. Matteo invece ha rivelato che se Sophie lo avesse scelto, le avrebbe detto di no, motivo per cui è stato molto attaccato in studio sia da Gianni che dalla stessa Sophie, che alla fine ha scelto di perdonarlo.

Uomini e Donne, Beatrice va via: Gianni Sperti in lacrime

Intanto i telespettatori erano convinti che Davide Donadei avrebbe scelto prima delle feste di Natale, però è davvero combattuto tra Chiara e Beatrice. Davide ha avuto l’opportunità di fare due esterne, eppure ha deciso di vedere solo Chiara in quello che è stato un appuntamento davvero molto emozionante. Pare che Davide abbia fatto un passo avanti con Chiara molto importante e, per questo, Beatrice ha lasciato lo studio. Davide ha deciso in un primo momento di non seguirla, accusandola di essere una bambina, poi ha deciso di provare ad andare a parlare con lei.

Beatrice ha sempre dimostrato di essere una ragazza molto sensibile e, sicuramente, vederlo in atteggiamenti così intimi con Chiara l’ha fatta andare in paranoia. Tornerà in studio?