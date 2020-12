Verissimo | Luca Argentero, la dichiarazione d’amore per la moglie Cristina

Ieri a Verissimo tra gli ospiti l’attore Luca Argentero e la compagna Cristina Marino, coppia che festeggerà il primo Natale con la piccola Nina

Una puntata speciale ieri quella di Verissimo su Canale Cinque che ha ospitato Luca Argentero e la compagna Cristina Marino. I due festeggeranno il primo Natale in tre, vicino alla loro primogenita Nina Speranza. In una vecchia intervista rilasciata a maggio dopo il parto Cristina aveva detto: “La cosa che fa più ridere è che, io bionda e lui moro, lei ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi. Non si capisce”.

Luca Argentero è diventato noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione al GF, nel luglio del 2009 si è sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania ma nel 2016 si sono separati. Luca dal 2017 è fidanzato con l’attrice Cristina Marino, i due sono diventati genitori da poco della piccola Nina Speranza e questo che sta per arrivare sarà il loro primo Natale come famiglia allargata.

Intervistati a distanza da Silvia Toffanin, i due hanno parlato di come si trovano a fare i genitori e Luca ha spiazzato tutto con una confessione d’amore verso la moglie.

Luca Argentero, “Se non fosse per Cristina…”

“La vita da papà è meravigliosa perché c’è una mamma come Cristina”, la dolcissima dichiarazione di Argentero rilasciata alla domanda della Toffanin su come si trova Luca a fare il papà. L’attore ha poi aggiunto: “Il segreto del perché tutto sta andando avanti nel migliore dei modi è Cristina. Donna meravigliosa e mamma fantastica”.

I due attori si professano innamoratissimi della loro piccola e, per costruire una famiglia, starebbero pensando al matrimonio. Prima di congedare i suoi ospiti, Silvia Toffanin si è sentita di parlare del grande successo dell’attore “Doc-Nelle tue mani”, che è arrivato anche all’estero, conquistando il pubblico internazionale.

“Ha avuto un’esplosione di affetto clamorosa questa serie” ha spiegato Luca lusingato dalle parole della conduttrice, si tratta infatti di una serie girata in tempo di lockdown e che ha dato moltissime soddisfazioni in termini di share.