Wanda Nara, la camicia si sbottona e sale la temperatura – FOTO

La showgirl argentina, Wanda Nara accende l’entusiasmo dei follower di Isntagram con uno scatto “rovente”: via la camicetta bianca!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La splendida web influencer e showgirl, Wanda Nara conosciuta cone l’agente e moglie del calciatore parigino Mauro Icardi è tornata a brillare sotto la “Tour Eiffel“. Questa volta la modella argentina ha celebrato il migliore momento della sua carriera rendendo l’atmosfera suggestiva

Non si è risparmiata neanche stavolta mamma Wanda, reduce da una campagna missionaria nella sua terra natìa, dove ha dato spettacolo a tutto “volume” al pubblico in delirio. Una costante di bellezza assoluta, che si divideva tra un senza veli e una “bollente” compagnìa, comq quella del suo cavallo “curioso”, immarcabile sia in sella che ai suoi piedi.

Da un pò di tempo a questa parte, la nostra Wanda è tornata a fare la mamma. E di tanto in tanto la “voce grossa” tra i quartieri di Parigi, deliziando il pubblico con i soliti scatti succinti

Wanda Nara, atmosfera caliente in “black&white”: da brividi

Wanda Nara è diventata ormai il “centro del mondo” per moltissimi follower di Instagram. E lì che di tanto in tanto si ritaglia del tempo libero. Non a caso vanta di un appeal social di grande prestigio, con oltre 7,3 milioni di follower, abituati ormai ad iniziare le proprie giornate col buon umore.

Nonostante non sia presente il marito, impegnato con il lavoro scrupoloso sul campo, lei si sente sempre a suo agio, dall’alto di un’esperienza da supermodella che fa invidia a chiunuqe. Nelle ultime ore il litigio con la comironica, Luciana Littizzetto ha fatto molto rumore sul web, finendo persino per manifestarsi in tribunale.

Ma la showgirl non ha battuto ciglio e ha risposto alle provocazioni con l’ennesimo scatto caliente di giornata. L’atmosfera si rende cupa, mentre la temperatura corporea dei follower aumenta man mano che Wanda slaccia un bottone della sua camicia super aderente. L’ennesimo sogno super favoloso della sua fantastica esperienza sotto i riflettori